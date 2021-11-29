Меньше, чем за месяц отопительного сезона, еще до наступления морозов из газовых хранилищ Украины уже отобрана половина голубого топлива, которое в этом году туда закачали. Об этом заявил народный депутат Украины, соучредитель партии «Наш край» Сергей Шахов.

По его словам, правительство должно срочно разработать и презентовать общественности конкретный план действий по решению назревающего энергетического кризиса, ведь запасы газа на 18 ноября 2021 года составляют 16,9 млрд куб. м, что на 38% меньше, чем на аналогичную дату в прошлом году (27,2 млрд куб. об). Дело в том, что летом в газохранилища смогли закачать только 3,6 млрд куб. м природного газа, 1,8 млрд из которых уже использовали – половину от закачанного в этом году.

"Не прошло и месяца с начала отопительного сезона, а из газовых хранилищ уже отобрана половина голубого топлива, которое в этом году туда закачали. Это при том, что морозов еще не было, а тепло дали еще даже не во все дома. То есть можно смело прогнозировать, что в течение следующих 2-3 недель будет использован весь объем газа, закачанный в этом году. А впереди еще 5 месяцев", - сказал нардеп.

Он добавил, что у газохранилищ есть ограничения по отбору: чем меньше в хранилищах запасов, тем меньший объем газа можно поднять на сутки. То есть, чем ближе к весне, тем сложнее будет обеспечить украинцев теплом. Сейчас, в сутки можно поднять из газохранилищ 160-170 млн куб. м, а фактическое потребление сейчас составляет 70-90 млн куб. м. Но это потребление существенно увеличится с началом морозов. При -20 в январе-феврале можно будет поднять менее 100 млн куб. м, а потребность вырастет до 150 млн куб. м и более.

Не лучше ситуация с углем. С начала ноября общие запасы угля на складах ТЭС сократились до 353 тыс. тонн (по состоянию на утро 19 ноября), что на 190 тыс. тонн (-35%) меньше, чем на 1 ноября.

"Если запасы угля и в дальнейшем будут сокращаться такими темпами, то угля на работающих ТЭС хватит лишь на 2-3 недели. Уже сейчас 23 блока ТЭС и ТЭЦ не работают из-за отсутствия топлива. А угля, который со всем пафосом везут в Украину и который, как говорят власти, обеспечит украинцев на всю зиму, на самом деле хватит только на 9 дней», – уточнил Сергей Шахов.