Вопрос касается выплаты задолженности и регулярных платежей по "зеленому" тарифу, поскольку в противном случае он будет нести за это уголовную ответственность.
Об этом говорится в заявлении межфракционного депутатского объединения "Чистая энергия-здоровая окружающая среда".
«Сейчас мы столкнулись с ситуацией, когда происходит дискриминация определенных компаний и им заблокированы выплаты по долгам и "зеленым" тарифом», - говорится в сообщении.
Как отмечается, такие действия являются нарушением лицензионных условий деятельности ГП "Гарантированный покупатель" в части запрета перекрестного субсидирования - перенаправления предназначенных для определенных субъектов средств на нужды других.
"Такие действия не только предусматривают уголовную ответственность, но и могут стать угрозой для будущих траншей МВФ. Также эта ситуация может негативно повлиять на сертификацию «Укрэнерго» для целей ENTSO-E», - подчеркивается в сообщении.
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Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед «зелеными» инвесторами из средств целевых «зеленых» еврооблигаций под государственные гарантии.
15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.
ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.