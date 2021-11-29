И. о. директора ГП "Гарантированный покупатель" Вадим Улида должен не допустить дискриминацию компаний, производящих электрическую энергию из возобновляемых источников

Вопрос касается выплаты задолженности и регулярных платежей по "зеленому" тарифу, поскольку в противном случае он будет нести за это уголовную ответственность.

Об этом говорится в заявлении межфракционного депутатского объединения "Чистая энергия-здоровая окружающая среда".

«Сейчас мы столкнулись с ситуацией, когда происходит дискриминация определенных компаний и им заблокированы выплаты по долгам и "зеленым" тарифом», - говорится в сообщении.

Как отмечается, такие действия являются нарушением лицензионных условий деятельности ГП "Гарантированный покупатель" в части запрета перекрестного субсидирования - перенаправления предназначенных для определенных субъектов средств на нужды других.

"Такие действия не только предусматривают уголовную ответственность, но и могут стать угрозой для будущих траншей МВФ. Также эта ситуация может негативно повлиять на сертификацию «Укрэнерго» для целей ENTSO-E», - подчеркивается в сообщении.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед «зелеными» инвесторами из средств целевых «зеленых» еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.