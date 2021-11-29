25 ноября в Николаеве представители Нацкорпуса приняли участие в Международном форуме объединений ветеранов при поддержке Министерства по делам ветеранов Украины, в котором приняли участие должностные лица государственного и местного уровня, участники боевых действий и военнослужащие канадской миссии Unifier.

Об этом сообщили на официальном сайте Национального Корпуса.

«В рамках форума представители ветеранских организаций обмениваются лучшими наработками по воплощению социальных проектов, созданию ветеранских пространств, концепции национально-патриотического воспитания, реабилитации и профессиональной адаптации участников боевых действий, взаимодействию с органами власти и местного самоуправления», - говорится в публикации.

Как отмечено на сайте, председатель Запорожской областной организации Национального Корпуса Максим Зайченко рассказал о роли ветеранского движения в создании национально-патриотических проектов в регионе.

«Из-за риска потери государственной независимости возникает настоятельная необходимость осуществлять системные мероприятия, направленные на усиление патриотического воспитания. Движущим потенциалом в этом процессе должны выступить именно ветераны, которые своими действиями уже показали гражданскую позицию и готовность к выполнению гражданского долга по защите от агрессивной политики наших соседей и отстаиванию национальных интересов украинского государства», - отметил Зайченко.

Также, как сказано на сайте, Зайченко рассказал об успешном опыте создания ветеранских проектов: палаточный лагерь «Сечевик», Штаб обороны Запорожского края, памятный казацкий крест «Борцам за свободу Украины», мемориал Защитникам Украины, Казацкий спортивный центр «Спас Яр».

По мнению представителя Национального Корпуса Игоря Зайчука, сотрудничество с местными властями позволяет реализовывать полезные проекты. Также Зайчук во время форума представил примеры успешных социальных проектов, реализуемых с привлечением бюджетных средств.

«Нужно понимать, что иногда без давления на власть и без активной общественно-политической позиции этого не достичь, поэтому нужно уметь отстаивать свои проекты», - отметил Зайчук.

В публикации указано, что руководитель Черкасской ячейки Национального Корпуса, ветеран «Азова» Дмитрий Кухарчук заявил, что за право на воплощение инициатив нередко приходится бороться.

«Мы сегодня живем в таких реалиях, что структуры, которые должны этим заниматься, сами не придут: ни городские власти, ни областные, ни Министерство ветеранов. Это каждодневная кропотливая работа. Нужно все время напоминать о себе разными способами. Иногда нужно сделать так, чтобы тебя не смогли не услышать», - рассказал Кухарчук.

Как сообщала Politeka, представители Нацкорпуса 1 декабря устроят акцию на Майдане Независимости.

Также Politeka сообщала, что представители Нацкорпуса Волыни сообщили, что провели 21 ноября военное обучение.