Журналистка Катерина Котенкова рассказала, каких надбавок к пенсионным и другим социальным выплатам ожидать украинцам уже с 1 декабря.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» на канале Знай.ua.

«С 1 декабря поднимут минимальную пенсию. Этот пересмотр связан с ростом прожиточного минимума. Однако добавка к выплатам составит всего 80 грн. - с 1854 грн. до 1934 грн», - сообщила Котенкова.

Журналистка отметила, что есть определенная категория пенсионеров, которые получат не по 80 гривен надбавки, а по 800. Это я сейчас про судей и других пенсионеров, которые в свое время получали большие официальные зарплаты. Сейчас они получают 18,54 тысячи гривен, а с декабря им доплатят по 800 гривен, и станут получать 19,34 тысячи гривен.

«С 1 декабря повышается прожиточный минимум до 2393 грн. Соответственно, повысятся соцвыплаты и размеры отдельных видов помощи. Среди прочего размер алиментов, выплаты по безработице, пособие по беременности и родам, одиноким матерям и другие. Суммы не большие, но хоть немного добавят», - говорит Котенкова.

К примеру, отмечает она, пособие по беременности и родам составит не менее 620,25 грн, помощь лицу, ухаживающему за больным ребенком — 1 934 грн, а максимальное пособие на детей одиноким матерям на детей до 6 лет — 2 100 грн.

«Я считаю, что это не тот прожиточный минимум, за который можно прожить, его уже давно пора повышать. Прожиточное выживание получается. Но денег, как обычно, нет на эти нужды», - заявила Котенкова.

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