В СМИ распространена информация, которая наверняка заинтересует любителей истории британской монархии.

29 июля 1981 года миллионы телезрителей в 74 странах наблюдали за свадьбой будущего британского короля с учителем английского языка Дианой Спенсер. Они поженились во время торжественной церемонии в соборе св. Павла в присутствии 2650 гостей, и этим отношениям временно позавидовал весь мир, пишет издание ZYCIE.NEWS

Брак, у которого не было шансов на выживание

Их первый сын, принц Уильям, родился в 1982 году, а второй, принц Гарри, в 1984 году. Вскоре княжеский брак распался, что вызвало настоящий фурор.

В августе 1996 года, через два месяца после того, как королева Елизавета II потребовала развод, принц и принцесса достигли окончательного соглашения. В обмен на удовлетворительный компромисс и сохранение права проживать в Кенсингтонском дворце и сохранения титула «Принцесса Уэльская» Диана отказалась от титула «Ее Королевское Высочество» и отказалась от любых прав на британский престол.

Через год после развода у Дианы был «зеленый свет» на то, чтобы продолжить и уладить свою жизнь. Но 31 августа 1997 года она погибла вместе со своим другом Доди Файедом в автокатастрофе в парижском туннеле.

Сенсационные новости. Кто кого первым предал?

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Полицейское расследование показало, что водитель, который также скончался, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не смог управлять автомобилем. Принцесса Диана изменяла принцу Чарльзу до его знаменитого романа с Камиллой Паркер-Боулз, сказал полицейский, разоблачающий измену Дианы. Принцесса сказала миру, что «нас трое в этом браке, поэтому было немного тесно».

Давний роман Чарльза с Камиллой, ныне его женой, герцогиней Корнуолл, впервые был раскрыт в биографии в 1992 году. Аллан Питерс, личный охранник принца Чарльза, сказал в эфире CNN: «Распространено мнение, что принц Уэльский был неустойчивым на протяжении всего своего брака, и это определенно неправда. Первой, кто сбился с пути, была принцесса. Он вернулся к миссис Паркер-Боулз после того, как узнал о романе принцессы Дианы».





