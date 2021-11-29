Лидер Черниговской организации Национального Корпуса Александр Тарнавский помог СБУ вести дело против лидера антивакцинаторов в Чернигове.

Об этом говорится в Telegram Национального Корпуса.

В публикации говорится, что согласно решению Деснянского районного суда черниговский лидер движения антивакцинаторов сейчас находится под стражей. «Ему инкриминируют статью 109 УКУ «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти», - подчеркивается на сайте.

В публикации сказано, что руководитель Черниговской ячейки Национального Корпуса Александр Тарнавский призвал СБУ обратить внимание на лозунги, которые произносил лидер антивакцинаторов на митинге 25 октября.

В частности, рассказывается в публикации, речь шла и о свержении конституционного строя в Украине, что неизбежно приведет к дестабилизации.

Далее, рассказывают представители Нацкорпуса, СБУ провела обыски и нашла доказательства против лидера антивакцинаторов в Чернигове: его деятельность предположительно финансирует РФ. К тому же, говорится на сайте, пресс-служба СБУ заявила о наличии неопровержимых доказательств причастности фигурантов дела к противоправной деятельности. «Задержанные подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватывать власть в регионе и создавать собственную «территориальную общину» и «милицию», - говорится в публикации.

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