Российский певец Дима Билан устроил неоднозначное выступление на корпоративе в Казахстане в нетрезвом виде, из-за чего после певцу пришлось оправдываться у себя на странице в социальной сети Инстаграм.

Артист, заплетающимся языком вещал о том, как устал от постоянной работы и очень переживает по поводу приближающегося 40-летия, пишет hyser.

Спустя время Дима Билан удалил свои записи из сети, а затем они чудесным образом снова стали доступны для просмотра аудиторией. Исполнитель поинтересовался у публики, почему они относятся к нему с осуждением, если, по сути, каждый мог оказаться на его месте и наладить чересчур тесную связь с «зеленым змием». Кроме того, он решительно заявил о том, что "ненавидит людей, которые выходят в эфир пьяными...".

Интернет-общественность, вполне ожидаемо, разделилась на тех, кто выступил в защиту артиста и тех, кто раскритиковал его нетрезвые выходки. А вот украинский музыкант и телеведущий Владимир Дантес с юмором отреагировал на поведение российского коллеги по музыкальному цеху. Он пояснил, что время от времени «все мы немножко Билан».

Интернет-пользователи принялись активно обсуждать поведение Димы Билана: