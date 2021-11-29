Экономист Юрий Атаманюк поделился своим мнением о сегодняшней кризисной ситуации в энергетическом секторе Украины.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Прежде всего эксперт акцентирует на том, что когда-то Украина была едва ли не самым защищенным государством в плане энергетики. К тому же, говорит он, раньше украинские энергоресурсы шли на экспорт. «Буквально недавно мы говорили, что будем покупать электроэнергию с Беларуси, и все – уже не покупаем. Говорили, что будем покупать уголь с Казахстана, и это уже не получается!», - возмущается Атаманюк.

Итак, заключает он, сейчас в Украине самая плохая ситуация с энергетикой за все время независимости, но в этом нужно обвинять правительство. «У нас худшее правительство за 30 лет независимости. У нас «продавцы воздуха»: приходят на должность, что-то там обещают, а по факту не понимают, что делать», - объясняет экономист.

По словам Атаманюка, у властей нет ни одного плана поддержки энергетической стабильности, поэтому правительство так и не закупило более дешевый газ и уголь весной. Следовательно, говорит эксперт, общественность должна дать оценку должностным лицам, из-за которых и возникла эта кризисная ситуация.

Как сообщала Politeka, Атаманюк рассказал о возможной угрозе веерных отключений этой зимой.

Также Politeka писала о том, что Атаманюк объяснил, почему европейский паритет цены на газ не выгоден Украине.