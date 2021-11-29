Эксперт по вопросам безопасности, офицер СБУ в запасе Владимир Мулык высказал свои соображения по поводу того, каким образом Украина может сохранить свой суверенитет.
Его слова прозвучали в программе «My.ua».
«Мир сейчас движется к серьёзному перелому. Каким он будет, и в каком виде будет происходить – это сейчас сложно предсказать. Но эти перемены нужно изучать, а главное – сохранять собственные возможности влиять на процесс», - отмечает эксперт.
По его мнению, все эти процессы идут не случайно.
«Идёт создание точек бифуркации, чтобы потом рулить отдельными мелкими группами – это намного легче, чем рулить огромной страной», - говорит Владимир Мулык.
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Как сообщает Politeka, ранее он прокомментировал передвижение российских войск возле границ Украины.
Также Politeka сообщала, что Мулык дал совет о том, чем нужно запасаться на случай коллапса.