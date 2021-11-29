Добрые дела могут выражаться в разных формах, об этом в проповеди сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий, сообщает Центр информации УПЦ .

"Добро-это свидетельство о Боге. Господь говорит: «да светит свет Ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5: 16). То есть своими добрыми делами надо свидетельствовать о Боге, что Бог есть Любовь, Бог есть Добро и наш Творец», - отметил Митрополит Онуфрий, добавив, что нужно делать добро прежде всего своим по вере, а также и всему человечеству.

«Если делаем добро своим по вере, то этим мы поддерживаем их в хранении чистоты веры. Если делаем добро неверующему человеку или иноверцу, то этим свидетельствуем о том, что мы являемся творением доброго Бога, а также призываем познать истинного Бога», - пояснил Предстоятель УПЦ.

"Помогая человеку, утешаем и поддерживаем его. Господь благоволит к такому добру. Этим добром должны украшать себя и подражать нашему Творцу, светить миру и говорить без слов о том, что мы есть чада Бога, Который есть любовь», - отметил архипастырь.

"Тогда Господь будет утешать в скорбях, болезнях, трудностях земной жизни и помогать преодолевать все преграды, которые будут встречаться в жизни», - подытожил Блаженнейший.