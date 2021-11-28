Как сообщает Центр информации УПЦ об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля».

Как отметил Предстоятель, ангелы-это духи, которых Бог посылает на помощь людям. Каждый имеет Ангела-Хранителя, который помогает человеку преодолевать трудности жизни.

Блаженнейший рассказал историю, произошедшую с группой альпинистов в горах.

«Горами шла группа альпинистов. Одна девушка отстала от группы. Она преодолевала какое-то опасное место и не удержалась. Но падая, она схватилась за куст и повисла над пропастью, боясь даже пошевелиться. Она увидела, что смерть рядом, заглядывает ей в глаза, — и она вспомнила о Боге. А эта девушка была крестной, однако неверующей. Я рассказываю это долго, а на самом деле это длилось одно мгновение. Вот она вспомнила о Боге и, видя, что нет другого выхода, обратилась к Нему: «Господи, если Ты есть, помоги мне!». И видит вдруг возле себя красивого юношу, который улыбнулся и сказал: "Не бойся! Я всегда рядом с тобой». Он дал ей руку и вытащил. Когда она оправилась, то начала расспрашивать, кто он такой и откуда. Юноша ответил на этот вопрос, но нечетко. Из того, что он сказал ей, она поняла лишь, что вроде бы он небожитель. Она этому не придала значения и попросила помочь догнать группу. Когда они догнали альпинистов, то девушка похвасталась своим друзьям, что юноша вытащил ее из пропасти. Но как только она сказала это, как юноша исчез", - сказал Блаженнейший и добавил, что так девушка поняла, что это был ее Ангел Хранитель.

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Как заметил архипастырь, некоторые спрашивают, почему ангелы не оберегают человека от зла и греха. По его словам, Господь наделил человека великим даром - даром свободы воли и силы воли. Ангелы так же не нарушают нашей свободы воли.

«Ангел Хранитель не насилует человека уклоняться от зла, он просто всегда рядом молится за такого человека и дает ему добрые мысли. Потому что в голове человека всегда роятся разные мысли: есть те, которые нам посылает Бог, есть те, которые нам диктуют люди, есть те, что рождены нами самими. Но среди них есть мысли от Ангела-хранителя, который вкладывает их в нас, чтобы остановить и дать понять, что мы неправильно поступаем и что не должны делать зло», - подчеркнул Митрополит Онуфрий и призывал жить так, чтобы наши поступки были полны любви, смирения, милосердия.