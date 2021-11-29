Об этом пишет издание Наш Город.

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«Тендерные рейдеры» не унимаются в попытках «откусить» кусок бюджетного пирога в размере 46,6 миллионов гривен на строительстве здания ЦПАУ в запорожском городе Васильевка.

О том, что фирма «Мелсити» из орбиты экс-депутата Мелитопольского городского совета Сергея Беловола приступила к строительству ЦПАУ в Васильевке еще до официального завершения тендерной процедуры, «Наш город» писал в начале ноября.

Конкуренты «Мелсити» по данному тендеру, известная в Запорожском регионе компания «Магистральбудмонтаж», которую по надуманным причинам дисквалифицировали с тендера, обратилась с жалобой на многочисленные нарушения в Антимонопольный комитет. В АМКУ разобрались, и вскоре обязали власти Васильевки вновь квалифицировать «Магистральбудмонтаж», а значит, автоматически признать победителем – ведь предложение запорожской фирмы на целых 3,2 миллиона гривен дешевле, чем у мелитопольской компании.

Принципиальная позиция «Магистральбудмонтаж» вызвала большую дискуссию на уровне замгубернатора Златы Некрасовой и народного депутата от Васильевки, члена фракции «Слуги народа» в парламенте, Юлии Яцык. Впрочем, слова политиков и чиновников на решение АМКУ не повлияли. Незаконные работы были прекращены, все принялись ждать официальных решений местной власти. И здесь снова начались проблемы для неугодной властям фирмы, оказавшейся неудобной для мелитопольцев.

Оказывается, 15-минутная процедура по квалификации незаконно дисквалифицированного участника тендера затянулась по времени. Безнаказанно местные власти могут так тянуть время до одного месяца. Затем не оглашать победителя аж до середины января. Но ожидание здесь смерти подобно. Ведь, если копнуть глубже, выясняется, что деньги, выделяемые Государственным фондом регионального развития (ГФРР) на строительство Центра предоставления админуслуг, должны начать осваивать в 2021 финансовом году. Васильевские же чиновники, вероятно, решили отыграться на неугодных строителях, и… наказать своих избирателей и граждан, попросту потеряв деньги, выделяемые ГФРР!

Похоже, последние сомнения в «мутности» подобных тендерных закупок через «Прозорро» отпадают. Чиновники привыкли к откатам от «своих фирм». И если кто-то решает действовать по закону, их пытаются смести со своего пути даже в ущерб интересам целой громады.

Пока что на месте будущего здания ЦПАУ лишь спешно вырытый котлован, который не солоно хлебавшие мелитопольцы оставили как памятник коррупции и «договорняков» в Запорожской области.