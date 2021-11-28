Королева Елизавета II приняла участие в двойном крещении двух своих правнуков.

95-летний монарх, которая по совету врачей отменила несколько недавних публичных выступлений, отправилась в Королевскую ложу в Виндзорском Большом парке, чтобы посмотреть крещение Августа, сына принцессы Евгении и ее мужа Джека Бруксбанка, и Лукаса Филиппа, сына Зары Тиндалл и ее мужа Майка, пишет сайт ZYCIE.NEWS.

Члены королевской семьи и близкие друзья посещали частные службы к западу от Лондона. Август родился в феврале, а Лукас - в марте. Матери обоих мальчиков - внучки королевы.

У королевы 12 правнуков, младшая из которых - двухмесячная Сиенна Элизабет, дочь принцессы Беатрис и ее мужа Эдоардо Мапелли Моцци. Опасения по поводу здоровья монарха всплыли в прошлом месяце, когда она провела ночь в лондонской больнице после того, как попала на медицинское обследование.

В конце октября официальные лица дворца заявили, что врачи приказали королеве отдохнуть в течение двух недель и выполнять лишь легкие обязанности. Королева планировала посетить ежегодную службу в День поминовения в прошлые выходные, но отказалась от нее из-за перенесенного напряжения позвоночника.

Она вернулась к общественным обязанностям в среду с аудиенцией в Виндзорском замке с уходящим главой британских вооруженных сил. Королева Елизавета II - самый долгоживущий монарх Великобритании. В следующем году он отметит свой платиновый юбилей - 70 лет на престоле.