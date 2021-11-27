Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий считает, что позиция президента Владимира Зеленского в «вагнергейте» не заслуживает доверия, поскольку противоречит существующим фактам, документам и предыдущим версиям событий самого же Зеленского. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова». на телеканале ICTV.

"У меня вопрос: А какая непосредственно версия из версий президента Украины (заслуживает доверия), о какой из них мы говорим? Версию о том, что такой операции не было, которую непосредственно изначально озвучил Зеленский? Мы говорим о версии, что это была операция, но это была не наша операция, которую он дал в интервью 1+1?. Или сегодняшнюю версию, что это была операция, наша операция, но это была авантюра имени Бурбы и она бы нас привела к конфликту с Эрдоганом? Вот какая из трех версий, о какой из трех версий мы должны говорить, какой доверять?",- сказал Белецкий.

По его словам, существующий массив документов, обнародованный в СМИ, свидетельствует в пользу позиции экс-руководителя ГУР МО Украины Василия Бурбы, а не президента Зеленского. "Я не доверяю ни одной из версий президента по простой причине. Есть документы - ну, так уж получилось, это разбираться СБУ и так далее, но «утечка» документов есть, и с этими документами каждый украинец может с интернете без проблем ознакомиться. Огромное количество документов показывает, что эта операция была», - считает Билецкий.