Специально для Сlutch врач-диетолог Светлана Фус рассказала о том, как похудеть "сладкоежкам".

Люди, которые не могут жить без сладостей, на своем примере знают, как тяжело бывает отказать себе в очередной конфете или тортике на выходные. А между тем, сладкоежки очень быстро набирают лишние килограммы.

"Девушкам, которые не представляет свою жизнь без сладкого, нужно начать нормально есть.

На всех своих проектах я вижу, как у людей меняется отношение к сладкому, когда они понимают, как правильно кушать и, главное, в каких количествах эту еду распределять в течение дня. Если человек понимает, что ему нужно в каждый конкретный прием пищи, то на этом история о сладком заканчивается.

Недостаток энергии, определенных нутриентов и сложных углеводов очень часто становится причиной тяги к сладкому.

Также многие жалуются на отсутствие сытости после приема пищи. То есть они боятся есть здоровую еду, потому что им кажется, что ею нельзя наестся. Однако это миф! Главное правильно комбинировать здоровую пищу. А если хочется сладкого, то после приема пищи можно съесть небольшой десерт", - сообщила врач.

Кроме того, врач-диетолог Светлана Фус в интервью Сlutch отметила, что завтрак нужно распределять на два приема пищи.

"А кто сказал, что нужно плотно завтракать? Есть люди, которые не могут утром встать и поесть – из-за проблем пищеварительной системы, например, или в силу других причин: тяжести, подташнивания и т.д.

Во-первых, в таких случаях нужно обратиться к врачу и выяснить, все ли хорошо с пищеварительной системой. Во-вторых, первый завтрак может быть легким, а уже второй более плотным.

Есть люди, которые по утрам совершенно спокойно могут есть мясо, кашу, овощи, да еще и десертом закусывают, потому что знают, что следующий прием пищи будет через 5-6 часов. И такой тип завтрака тоже имеет право на жизнь.

Поэтому вам нужно для себя определить, какой завтрак вам подходит, и как его распределить в течение двух приемов", - ответила врач.

Диетолог Светлана Фус также рассказала, поучему люди хотят есть по ночам. По ее словам, причины "набегов" на холодильник могут быть связаны с проблемами со здоровьем.

Многим людям знакома ситуация, когда ближе к ночи будто магнитом тянет к холодильнику. И зачастую под руку, как назло, попадаются самые вредные и запрещенные продукты.

Врач-диетолог Светлана Фус специально для Сlutch рассказала о том, почему это происходит и можно ли остановить "ночной дожор".

"Ночной дожор - это неправильный ужин, то есть не в то время, когда нужно, и не тем составом продуктов.

Потому что ужин - это такой же прием пищи, как и любой другой, и от него нужно получить сытость и угомониться.

Очень важно, чтобы промежуток с последнего приема пищи и до утра составлял не меньше 12 часов. Поэтому когда мы ночью подъедаем, когда у нас нету насыщения ужином, то мы, естественно, сокращаем время нашего похудения (потому что худеем мы ночью).

Если человек начинает совершать частые "набеги" на холодильник, то рекомендую посетить гастроэнтеролога, чтобы выяснить, почему это происходит.

Потому что, кроме причин из серии «Я плохо поела и мне надо чего-то погрызть» есть вероятность, что человек имеет проблемы с эндокринной или пищеварительной системой", - сообщила врач.

Более подробно на этот и другие вопросы Светлана Фус ответила в интервью Клатч Онлайн: