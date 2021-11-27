У верующих Украинской Православной Церкви сегодня заговенье на Рождественский пост, в этот день разрешается есть скоромное - не постную пищу.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, заговением называется последний день перед длительным постом.

Пост начинается 28 ноября - на следующий день после дня памяти апостола Филиппа, одного из 12 ближайших учеников Господа Иисуса Христа, и заканчивается в канун великого праздника Рождества Христова - 6 января.

Рождественский пост также называют Филипповым, или»Филипповка".

По сравнению с Великим постом перед Пасхой, он менее суров, поскольку можно есть рыбу. Во время Рождественского поста по уставу следует воздерживаться от продуктов животного происхождения-мясных, молочных продуктов и яиц.

Меру воздержания во время поста верующие согласовывают со своим духовником, в зависимости от своих жизненных обстоятельств.

Интересной особенностью является то, что начиная с 4 декабря - праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, на одной из частей вечернего богослужения, утрени, хор начинает петь рождественские катавасии - короткие песнопения, которые припеваются в конце каждой из восьми песен богослужебного канона. «Христос раждается - славите; Христос с небес - срящите (встречайте. - ред.); Христос на земли - возноситеся! Пойте Господеви, вся земля, и воспойте людие, яко прославися», - так звучит первая из цикла катавасій, и мы чувствуем: Рождество уже на пороге.

На праздничных службах периода подготовки к Рождеству-например, 19 декабря, в день памяти Николая Чудотворца, - на утрени поются особые рождественские стихиры.