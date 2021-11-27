У верующих Украинской Православной Церкви сегодня заговенье на Рождественский пост, в этот день разрешается есть скоромное - не постную пищу.
Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, заговением называется последний день перед длительным постом.
Пост начинается 28 ноября - на следующий день после дня памяти апостола Филиппа, одного из 12 ближайших учеников Господа Иисуса Христа, и заканчивается в канун великого праздника Рождества Христова - 6 января.
Рождественский пост также называют Филипповым, или»Филипповка".
По сравнению с Великим постом перед Пасхой, он менее суров, поскольку можно есть рыбу. Во время Рождественского поста по уставу следует воздерживаться от продуктов животного происхождения-мясных, молочных продуктов и яиц.
Дочь Ани Лорак обратилась за помощью, засветив интерьер роскошного дома: "Ребят..."
Дочь Ани Лорак обратилась за помощью, засветив интерьер роскошного дома: "Ребят..."
У украинцев за долги начали отбирать имущество, что надо знать: "Бедный народ"
Не стало советского певца, чей голос звучал на главных мировых сценах: "Его любили абсолютно все"
Штраф до 8 тысяч гривен: украинцев ждет новый запрет с 10 декабря, подробности
Меру воздержания во время поста верующие согласовывают со своим духовником, в зависимости от своих жизненных обстоятельств.
Интересной особенностью является то, что начиная с 4 декабря - праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, на одной из частей вечернего богослужения, утрени, хор начинает петь рождественские катавасии - короткие песнопения, которые припеваются в конце каждой из восьми песен богослужебного канона. «Христос раждается - славите; Христос с небес - срящите (встречайте. - ред.); Христос на земли - возноситеся! Пойте Господеви, вся земля, и воспойте людие, яко прославися», - так звучит первая из цикла катавасій, и мы чувствуем: Рождество уже на пороге.
На праздничных службах периода подготовки к Рождеству-например, 19 декабря, в день памяти Николая Чудотворца, - на утрени поются особые рождественские стихиры.