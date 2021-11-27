Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Черкасский Игорь Борисович по случаю Дня работника системы финансового мониторинга поздравил коллег с праздником.
Соответствующее сообщение появилось на сайте Государственной службы финансового мониторинга Украины. Приводим поздравления Игоря Борисовича без комментариев и ремарок.
Уважаемые коллеги !
Искренне поздравляю с профессиональным праздником, который отмечается 28 ноября, - Днем работника системы финансового мониторинга !
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Высокий профессионализм, преданность, упорный труд, добросовестное служение делу работников системы финансового мониторинга является гарантией успешного развития нашего государства и дальнейшего распыления его финансовой системы.
Убежден, что потенциал каждого работника системы, позволяет нам достойно выполнять все задачи настоящего.
Выражаю благодарность и желаю Вам всяческих успехов, вдохновения для развития, всегда отвечать требованиям современности и эффективно внедрять в свою работу новейшие технологии.
Крепкого здоровья, благополучия, согласия Вам и Вашим семьям !
С уважением
Игорь Борисович Черкасский