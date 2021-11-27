Королева известна своей скромностью в отношении денежных трат. Но когда дело доходит до рождественских украшений, она, безусловно, может составить конкуренцию «Идеальной хозяйке дома».

В этом году Виндзорский замок, который является ее главной резиденцией, уже подготовлен к праздничному сезону, так как "много комнат" были украшены ее персоналом за целый месяц до Рождества, сообщает сайт ZYCIE.NEWS

Ежегодно в Большом Виндзорском парке срезают большую 20-метровую елку, которую ставят в огромном зале замка.

По данным Royal Collection Trust: «Считается, что традиция устанавливать рождественские елки пришла именно из Большого парка Виндзорского замка, во времена правления королевы Виктории». Огромное дерево всегда было украшено более чем 3000 огней и сотнями стеклянных украшений – хотя, говорят, что королева хмуро смотрит на мишуру.

В этом году в алой гостиной Замка установят елку с красными и золотыми украшениями. Она украшена белыми волшебными огоньками, золотым блеском и старинными шарами из красного стекла. Увенчана она будет викторианской куклой в красных и золотых одеждах.

Рождественские гирлянды, сплетенные из красных ягод и золотых украшений, спускаются вниз по Большой лестнице, а знаменитые статуи рыцарей на лошадях смягчаются праздничной зеленью под их копытами.

Также в этом году в рамках специальной выставки Ноэля впервые будут показаны специальные костюмы, созданные для юных принцесс Елизаветы и принцессы Маргарет, когда они выступили в военной пантомиме «Старая мать в красных сапогах». 18-летняя Элизабет была в розовом атласном кружевном платье с длинными рукавами, чтобы сыграть леди Кристину Шервуд в рождественской постановке 1944 года.