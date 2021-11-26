Сегодня министр внутренних дел Украины Денис Монастырский вручил нагрудный знак "За отвагу в службе" полковнику гражданской защиты Александру Гвоздику.

Спасателю, который отдал свою кислородную маску ребенку и спас ее.

"Это настоящий пример мужества. Хотя Александр говорит, что себя героем и не считает, и для общества, для семьи, которую он спас, убежден, стал настоящим героем. Ведь жертвовать своей жизнью ради других - это олицетворение лихости. И таких в нашей стране спасителей есть в каждом городе, в каждом поселке. Все их мужественные поступки должны быть замечены и по достоинству оценены и обществом и руководством", - сказал глава правоохранительного ведомства.

Напомним, 22 ноября в 11:03 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на пр-те Победы, 67, что в Святошинском районе столицы.

К месту вызова сразу же были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Как оказалось в 16-этажном жилом доме произошло возгорание электрощитовых с 5-го по 16-й этажи. Не теряя времени, пожарные сразу же приступили к эвакуации жителей и тушению пожара.

В 11:59 пожар бойцы локализовали, а в 12: 07 - ликвидировали. С верхних этажей, а также из лифта эвакуированы 31 человек, из них 1 ребенок.

На месте пожара работало 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 специалистов подразделений Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве.