Представители Нацкорпуса сообщили, что по их инициативе 1 декабря в 18:00 на Майдане Независимости пройдет акция-перформанс.
Об этом они рассказали на своем официальном сайте.
В публикации подчеркивается, что 1 декабря 2013 года началась Революция достоинства: тогда более миллиона украинцев вышли на улицы столицы из-за того, что 30 ноября беркутовцы избили студентов.
В частности, напоминают представители Нацкорпуса, 8 лет назад националистам удалось захватить Октябрьский дворец, Дом профсоюзов и КГГА, а также попытались взять Администрацию президента под свой контроль.
Именно это, говорится на сайте, и решило начало и дальнейший ход Революции достоинства. Как отмечают представители Нацкорпуса, события 1 декабря 2013 года превратили небольшой протест студентов в большую украинскую революцию, в многотысячное движение против режима президента Януковича.
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«Призываем патриотов 1 декабря прийти на Майдан Независимости, чтобы отметить годовщину начала Революции и напомнить властям, что предатели рано или поздно бегут в Ростов!», - заявлено в публикации. Здесь же добавляется, что события на Банковой и их участники - определяющие во всех последующих украинских протестах.
Также Politeka писала о том, что Нацкорпус займется подготовкой украинцев на обучениях в Киеве и Харькове.