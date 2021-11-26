Политический аналитик Руслан Бизяев заявил, что этот год стал рекордным по привлечению инвестиций на фондовом рынке, тем не менее крупные инвесторы все равно не вкладывают деньги в Украину.

Об этом он сказал в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай 24».

Как сообщает гость программы, этот год стал рекордным по привлечению инвестиций на IPO, но украинские компании там отсутствуют. «Непрозрачность – вот в чем загвоздка. Можно получить деньги, под нормальный процент привлечь инвестиции, но для этого любой инвестор требует прозрачности», - подчеркивает он.

По словам Бизяева, проблема Украины заключается в непрозрачности, которую государство не может обеспечить, даже несмотря на свои громкие заявления. Следовательно, говорит он, сюда не хочет идти ни один большой капитал - строительный или какой-то другой.

К тому же, отмечает аналитик, в украинском бюджете сегодня дефолт, у государства проблемы с пенсионным фондом и энергетикой. Во всей этой ситуации, подчеркивает он, никому не нужны дороги. Бизяев обращает внимание на то, что в Украине строят и в дождь, и в ясную погоду, а затем возникает вопрос о долговечности этих дорог. «Я периодически езжу по трассе Киев-Черкассы, там постоянно ремонты идут… У меня такое впечатление, что мой сын вырастет, пойдет работать и все равно будет строить эти дороги», - говорит эксперт. Кроме этого, добавляет он, нерешенным остается вопрос с перегруженными фурами, которые портят эти дороги.

Как сообщала Politeka, Бизяев рассказал, что строительство дорог в Украине является высокорентабельным проектом.

Также Politeka писала о том, что Бизяев поразмышлял над тем, есть ли в Украине такие силы, что смогут вывести государство на более высокий уровень.