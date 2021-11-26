Медэксперт Анатолий Якименко рассказал, является ли внедрение платной медицины залогом того, что улучшится качество предоставления медицинских услуг.

Об этом он сказал в эфире программы “Культ Личности” с Русланом Бизяевым.

Анатолий Якименко отметил, что сейчас Украина идет по пути того, чтобы сделать больницы субъектами рынка и передать их в частные руки.

“Мы можем сделать из учреждений здравоохранения дополнительные центры по вытягиванию денег из населения… Доступность услуг – это одна ситуация, а качество услуг – это совсем другая ситуация. Особенно если вы являетесь монополистом и если у вас отсутствует какой-либо контроль. А система здравоохранения — это медицинский бизнес”, - сказал Якименко.

Он отметил, что систему здравоохранения нельзя проконтролировать так же, как теплоэнерго. Там, чтобы оценить результаты работы, достаточно приложить руку к батарее.

“Если вы находитесь в роли пациента, вы не можете оценить, что вам вообще сделали… Сами медики — ключевая единица и субъект обеспечения качества услуг. Только коллега по работе может взять за руку коллегу и сказать, что так делать нельзя”, - добавил медэксперт.

По его словам, если развивать систему здравоохранения только как бизнес без соблюдения морально-нравственных норм, то это не гарантирует качество предоставления услуг.

“Многие люди уже в этом убеждаются. Платность не является залогом качества. Вы можете заплатить большие деньги, вам будут улыбаться, это не проблема, но это никак не влияет на качество. Я бы сказал, что скорее мы идем к ухудшению качества и мы идем в нисходящем тренде. Потому что нет нравственного выбора и нет социальных институтов, на которые можно опереться”, - подчеркнул Анатолий Якименко.

Как сообщала Politeka, Анатолий Якименко рассказал о медреформе, что был создан новый уровень юрисдикции — семейные врачи, которые никому не подчиняются.

Также Politeka сообщала, что эксперт отметил, что для создания искусственного коллективного иммунитета требуется завершенный цикл вакцинации.