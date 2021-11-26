Экономист Алексей Кущ рассказал, что государственный бюджет по большей степени наполняется за счёт налогов, которое платит население.

Об этом он рассказал в программе Михаила Чаплыги «Скажи-ка дядя».

«Рента у нас платится копейки – суммарно 40 млрд гривен. Нам рассказывают, что у нас Украина имеет одни из самых больших запасов природных ресурсов в Европе, но за все эти ресурсы бизнес платит 40 млн гривен. Самое интересно, что почти 90% это рента за газ, которую платит государственная компания «Укргаздобыча», - сказал Кущ.

По словам эксперта, из отрасли добычи железной руды в государственный бюджет заходит рента всего в 2,5 млрд гривен в год. Но, как отметил экономист, наши горные комбинаты являются очень прибыльными: они зарабатывают в год около 6 млрд долларов, при том, что железная руда – это природный ресурс, который принадлежит народу и имеет копеечную себестоимость.

«Что платит население? Кроме подоходного налога население платит ещё налог на недвижимость, Единый социальный взнос 22% и 1,5% военный сбор, который не платит бизнес. Самый бюджетообразующий налог – это налог на добавленную стоимость», - отметил Кущ.

Как отметил экономист, больше всего поступлений в бюджет поступает не от бизнеса, который является очень прибыльным, а от простого населения, и в основном через НДС в 20%.

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