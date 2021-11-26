Бывший народный депутат Давид Жвания записал очередное видео, в котором заявил о попытках «отмазать» виновных в Майдане и последующих событиях.

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По его мнению, власти спешат осудить бывшего президента Виктора Януковича. При этом остальные виновные, в частности Петр Порошенко и Александр Турчинов, будут выведены из-под удара. А Янукович в свою очередь, легко оспорит приговор в ЕСПЧ.

«Я не могу пройти мимо того, что происходит вокруг бывшего президента Януковича. Его хотят сделать единственным виноватым и таким образом отмазать всех тех, кто кроме Януковича причастен к трагедии нашей страны. Отмазать, это грубо сказано - вывести из-под череды событий и подготовить к новому электоральному циклу», - убежден экс-нардеп, известный своими резонансными заявлениями о событиях 2014 года.

Жвания напомнил, что 29 ноября Кассационный Уголовный суд в составе Верховного суда рассмотрит жалобу по делу о государственной измене четвертого президента. В 2019 году Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13-ти годам лишения свободы и Апелляционный суд оставил это решение в силе.

«Судить Януковича нужно. Но он не был единственным действующим лицом тех событий. У государственного переворота три стороны: тот кто стоял на посту президента, тот кто пришел на его место, тот кто всему этому способствовал», - напомнил Жвания.

«Я уже говорил, кто организовывал государственный переворот, кто провоцировал силовиков, кто по крови шел к власти. Это такие люди как Порошенко, Турчинов и другие. Почему их не судили вместе с Януковичем? Только потому, что во время суда они возглавляли страну и сами выбирали, кто виноват, а кто нет. Другой причины нет», - отметил он.

Жвания рассказал, что во время рассмотрения дела Януковича были допущены грубые нарушения. А это, по его мнению, может быть маневром для того, чтобы даже Янукович в будущем избежал наказания. Януковичу, убежден Жвания, будет легко добиться в ЕСПЧ отмены приговора.

«Общество хочет наказать Януковича, но сделать это нужно по закону. Верните дело в первую инстанцию – заставьте их рассмотреть его заново, с привлечением Порошенко и других негодяев. Приговор Януковичу и другим должен быть безупречным с точки зрения соблюдения законности и процедуры. Чтобы не дать возможности «похоронить» дело руками европейских судей. Я готов давать показания!», - отметил Давид Жвания.

Напомним, ранее бывший нардеп и соратник Петра Порошенко Давид Жвания заявлял, что пятый президент и его команда захватили власть в 2014 году, «купив» поддержку в Евросоюзе и пообещав олигархам выгоды.