Руководитель Центрального штаба Национального корпуса Максим Жорин прокомментировал операцию по задержанию участников ЧВК "Вагнер".
Об этом он рассказал на ютуб-канале Национального корпуса.
Как он напоминает, часто чиновники отрицали сам факт проведения спецоперации. «Якобы это все фейк, созданный для дискредитации украинских спецслужб и спланированная дезинформационная кампания», - объясняет Жорин.
С другой стороны, рассказывает Жорин при создании ВСК для расследования этой ситуации началось самое интересное: на арене появилась Марьяна Безуглая. «Почему она стала главным спикером в чрезвычайно неприятной теме для власти – мне лично остается непонятным», - говорит он.
Как сообщает Жорин, Временной следственной комиссии так и не удалось ничего узнать, а затем появилась первая часть расследования Bellingcat.
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По его мнению, дело с вагнеровцами это вопрос мировой репутации и национальной безопасности.
Как сообщала Politeka, Кучер рассказал, почему "Вагнергейт" не произвел взрыва в украинском обществе.
Также Politeka писала о том, что Бизяев заявил, что Bellingcat-это мишень.