Руководитель Центрального штаба Национального корпуса Максим Жорин прокомментировал операцию по задержанию участников ЧВК "Вагнер".

Об этом он рассказал на ютуб-канале Национального корпуса.

Как он напоминает, часто чиновники отрицали сам факт проведения спецоперации. «Якобы это все фейк, созданный для дискредитации украинских спецслужб и спланированная дезинформационная кампания», - объясняет Жорин.

С другой стороны, рассказывает Жорин при создании ВСК для расследования этой ситуации началось самое интересное: на арене появилась Марьяна Безуглая. «Почему она стала главным спикером в чрезвычайно неприятной теме для власти – мне лично остается непонятным», - говорит он.

Как сообщает Жорин, Временной следственной комиссии так и не удалось ничего узнать, а затем появилась первая часть расследования Bellingcat.

По его мнению, дело с вагнеровцами это вопрос мировой репутации и национальной безопасности.

Как сообщала Politeka, Кучер рассказал, почему "Вагнергейт" не произвел взрыва в украинском обществе.

Также Politeka писала о том, что Бизяев заявил, что Bellingcat-это мишень.