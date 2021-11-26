Политический аналитик Руслан Бизяев рассказал, что строительство дорог в Украине является высокорентабельным проектом, поэтому иностранные компании соревнуются за то, кто будет подрядчиком.

Об этом он сказал в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24”.

Руслан Бизяев отметил, что сейчас появилась возможность привлекать международных подрядчиков к строительству украинских дорог, но пока ни одна компания не согласилась. При этом за строительство окружной дороги идет соперничество.

“Вокруг этого проекта идет громадная грызня между несколькими крупными подрядчиками. Там есть, насколько я слышал, несколько подрядчиков, но изначально это же китайцам обещали. А дали американцам. Вопрос завис. Сейчас еще хотят европейцы включиться. Все потому что очень высокорентабельные проекты. Такой рентабельности в мире сейчас нет”, - сказал Бизяев.

По его словам, эксперты считают, что доходная часть от проекта будет составлять от 12%.

“Такую прибыль сейчас получить чистую в мире очень сложно”, - добавил аналитик.

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