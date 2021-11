Одна из самых горячих и нескромных украинских певиц, композитор и продюсер, поэтесса Maruv показала соблазнительные снимки со своего нового клипа. Артистка предстала перед камерой в откровенном наряде в паре с загадочным мужчиной.

Соответствующие фотографии Maruv обнародовала в своем аккаунте в социальной сети Instagram, пишет uafinance.

"В 12.00 на моем ютуб канале откроется новое видео "By Your Side"🥳 Это была самая сложная съемка для меня. Бальные танцы умеют максимально измотать так что у меня болело все тело еще 3 дня! У нас с @zagoruikovitalii времени на подготовку было меньше недели и я считаю что мы очень хорошо справились🤗, ну как минимум фотки классные забецали 😜 В общем в 12.00 по Киеву встречаемся на моем ютуб канале "Maruv Official" и вы сами все увидите#💋💋💋", - написала в посте Maruv.

Многочисленные фолловеры не оставили ее без своего внимания и начали писать множество комментариев со своим мнением.

"Я даже знаю что будет в клипе-оголенные ягодицы, каблуки и латексный костюм. Из клипа в клип одно и тоже, только декорации меняются 😞", "А на ж*пу для костюма ткани что ли не хватило? А что будет потом?🙊 Когда ее пятая точка будет размером как у Ким?","накладная ж*па разве может болеть?", - недовольно высказались в комментариях фолловеры украинской артистки.