Внучка Софии Ротару обладает потрясающими внешними данными. В свои 20 лет девушка выглядит молодо, ярко, сочно.
Поклонники молодой наследницы уверенны, что отличный голос и музыкальный слух, в совокупности с модельной внешностью, могут возвести Соню на Олимп мирового шоу-бизнеса. Но судя по всему, девушка не торопится пойти по стопам знаменитой бабушки, пишет Hyser.ua.
На данный момент, Соня Евдокименко учится в Нью-Йорке, там же и живет. Девушка встречается с молодым украинским бизнесменом по имени Денис Жаданов.
Скриншот со страницы Сони Евдокименко в сети Instagram
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Скриншот со страницы Сони Евдокименко в сети Instagram
Наследница часто публикует красивые и интересные снимки в нью-йоркских локациях, показывая свою жизнь в самых разных цветовых гаммах.
Скриншот со страницы Сони Евдокименко в сети Instagram
Скриншот со страницы Сони Евдокименко в сети Instagram
Так недавно, звезда опубликовала на своей странице в сети Instagram фото из ресторана, засветив шикарное коктейльное платье с нотками клубного стиля, ради которого девушка отказалась от бюстгальтера. Интерьер ресторана демонстрирует утонченный вкус молодой певицы. К слову, в подписи к фото Евдокименко прописала самые любимые рестораны Нью-Йорка, которые стоит посетить, если турист прилетел в Америку.
Скриншот со страницы Сони Евдокименко в сети Instagram
Поклонники оценили шикарный внешний вид внучки Софии Ротару и засыпали ее комментариями.
Скриншот со страницы Сони Евдокименко в сети Instagram