Внучка Софии Ротару обладает потрясающими внешними данными. В свои 20 лет девушка выглядит молодо, ярко, сочно.

Поклонники молодой наследницы уверенны, что отличный голос и музыкальный слух, в совокупности с модельной внешностью, могут возвести Соню на Олимп мирового шоу-бизнеса. Но судя по всему, девушка не торопится пойти по стопам знаменитой бабушки, пишет Hyser.ua.

На данный момент, Соня Евдокименко учится в Нью-Йорке, там же и живет. Девушка встречается с молодым украинским бизнесменом по имени Денис Жаданов.

Скриншот со страницы Сони Евдокименко в сети Instagram

Скриншот со страницы Сони Евдокименко в сети Instagram

Наследница часто публикует красивые и интересные снимки в нью-йоркских локациях, показывая свою жизнь в самых разных цветовых гаммах.

Скриншот со страницы Сони Евдокименко в сети Instagram

Скриншот со страницы Сони Евдокименко в сети Instagram

Так недавно, звезда опубликовала на своей странице в сети Instagram фото из ресторана, засветив шикарное коктейльное платье с нотками клубного стиля, ради которого девушка отказалась от бюстгальтера. Интерьер ресторана демонстрирует утонченный вкус молодой певицы. К слову, в подписи к фото Евдокименко прописала самые любимые рестораны Нью-Йорка, которые стоит посетить, если турист прилетел в Америку.

Скриншот со страницы Сони Евдокименко в сети Instagram

Поклонники оценили шикарный внешний вид внучки Софии Ротару и засыпали ее комментариями.

Скриншот со страницы Сони Евдокименко в сети Instagram