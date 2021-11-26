Депутат Киевсовета Мирослава Смирнова, член комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета прокомментировала возможность строительства мусороперерабатывающего завода в столице и назвала основные проблемы с реализацией такого объекта.

Об этом она рассказала в интервью Kyiv.Press.

Смирнова отметила, что вопрос строительства мусороперерабатывающего завода встал еще десять лет назад, однако эта идея так и не была реализована, поскольку вызвала общественный резонанс, и жители города оказались не готовы.

Депутат также рассказала об опыте европейских стран, где такие заводы, построенные по современным технологиям, иногда расположены непосредственно в городах, и их деятельность не создает никакого дискомфорта для жителей.

«К сожалению, в нашем обществе пока эта тема вызывает недоразумение. В пределах или за пределами населенного пункта люди блокируют такие инициативы, перекрывают дороги. Чтобы этот вопрос поднять, нам нужно активно вести системную информационную работу с населением», - считает Смирнова.

Дополнительное и немалое сопротивление, по ее словам, оказывают также предприниматели, в интересах которых продолжение функционирования свалок, поскольку они на этом зарабатывают и не учитывают экологические вопросы.

«Еще один момент – это очень дорого. В среднем стоимость одного мусороперерабатывающего завода – 13-20 миллионов евро», – добавила Смирнова. По ее словам, реализовывать это за бюджетные средства просто невозможно, для этого необходимо привлекать инвесторов, которые должны иметь гарантии реализации такого проекта и быть уверенными, что они не понесут потери из-за, например, коррумпированных судов.

«Но думаю, что в будущем такие заводы построят в Украине. Катастрофическая ситуация сосвалками характерна практически по всей Украине», - заявила Смирнова.

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