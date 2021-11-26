Лидер движения “SAVE ФОП” Сергей Доротич рассказал, что если их призывы к власти принять законопроект №5866 не будут услышаны, то с 1 января они будут призывать людей к революции.

Об этом он сказал в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.

Сергей Доротич отметил, что 1 декабря состоится митинг "SAVE ФОП", на котором протестующие будут призывать власти рассмотреть и принять законопроект №5866. Этим законопроектом предусматриваются дополнительные инструменты контроля над ФОПами, но без кассовых аппаратов.

“У нас есть план “Б”, то, что у нас все спрашивают, вот не примут до Нового года. Нет другого варианта, мы перейдем тогда в политическую плоскость. Смотрите, у нас нет плакатов "банду прочь", "Зеленского в отставку" или еще что-то. После 1 января у нас не остается другого варианта. Когда все просто на эшафот, мы для себя приняли решение, если до 1 января не решается, мы призываем всех становиться под одно требование: "Зеленского в отставку", - сказал Доротич.

Он отметил, что палаточные городки они разбивать не будут, поскольку предприниматели – не штурмовики.

“Предприниматели готовы призвать и помочь ресурсно. Намазать бутерброды, привезти шины, как мы привозили в 2013-2014 годах, файеры… Примите 5866, не будем подвергать людей опасности, болезни. Опасности каких-либо противостояний. Я как участник всех революций могу с грустью констатировать, что каждая новая революция ничего хорошего стране не принесла. Потому я не хочу этих противостояний. Примите 5866 или 5866-1, мы поблагодарим и 1 числа никуда не едем”, - добавил Сергей Доротич.

Как сообщала Politeka, Сергей Доротич отметил, что на сегодняшний день предпринимателей упрощенцев или ФОПов, как их называют, почти 2 миллиона.

Также Politeka сообщала, что Александра Решмедилова заявила, что чем обернется массовый протест – вопрос очень дискуссионный.