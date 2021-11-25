Политтехнолог, эксперт Украинского Центра общественного развития Юрий Подорожний рассказал о целях Владимира Путина в содействии миграционного хаоса на белорусско-польской границе, а также объяснил, почему не считает ситуацию кризисом.

Об этом он рассказал на своем YouTube канале.

«Для Путина это очередная возможность давить на Запад. В первую очередь по линии ценностей. Пропустят – испугались «батьки», не пропустят – вся ваша гуманистическая риторика только блеф. И все же, кроме давления на ценности, есть и абсолютно практические цели. Путин понимает, что европейцы, чтобы успокоить Лукашенко, будут обращаться к нему, а цена – сертификация Северного потока-2», - говорит Подорожний.

Так или иначе, добавил эксперт, российская дипломатия не готова отказываться от традиционного запугивания. По его мнению, события на польско-белорусской границе не имеют ничего общего с мигрантским кризисом – в этой ситуации живые люди стали инструментом шантажа.

«И как бы ни хотелось Лукашенко вместе с Путиным эти события называть миграционным кризисом, скорее всего, это является кризисом потакания Европы России. Возникает вопрос: почему Европа не дает адекватного ответа? И вопрос не только в попытке пробить границу Евросоюза насильно, и даже не потому, что Россия оккупировала Крым и ведет войну на Донбассе. Ключевой задачей обиженного Путина есть уничтожение системы международного права. Именно хаос и заставит коллективный Запад сесть с Кремлем за стол переговоров и провести конференцию типа Ялтинской. Где Путин вместе с клубом избранных стран будет решать судьбы этого мира», - заявил Подорожний.

По его словам, белорусские власти, если не удастся прорвать границу с Польшей, будут пытаться поток мигрантов направить в Украину, в частности для того, чтобы расшатать ситуацию в Украине. Эксперт подчеркнул, что ситуация напрягается, и СНБО намекает на возможный ввод чрезвычайного положения в 5 приграничных областях.

Ранее Politeka повідомляла, що Максим Жорин объяснил, как Нацкорпус мог бы помочь Польше в ситуации с мигрантами.

Также Politeka писала, что Михаил Чаплыга заявил, что ситуация с мигрантами поставила Европу перед дилеммой.