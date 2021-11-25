Депутат Верховной Рады Александр Качура прокомментировал исполнение предвыборных обещаний Владимира Зеленского и «Слуги народа», что тарифы повышены не будут.

Своё суждение он высказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Украинец может подписать на газ годовой контракт, по которому тарифы не меняются. Пусть даже кубометр газа будет стоить миллион, но для тебя всё равно цена останется прежней. В любом случае все затраты будут компенсированы. Это ведь своего рода страховка – человек страхует себя от повышения цен, независимо от того, какими они будут на рынке. Для промышленности ситуация более серьёзная, и из неё нужно находить выход. Рынок есть рынок. Каждое предприятие должно планировать свой цикл заблаговременно. Предприятия могли заранее заключить контракты и купить газ, пока он был дешёвым», - считает парламентарий.

Но, по его словам, они этого не сделали, поскольку все эксперты предрекали дальнейшее снижение цен.

«Любое предприятие закладывает в цену своей продукции стоимость энергоносителей. А государство не может обеспечивать им энергоносители бесплатно – у нас не социалистическая экономика. Понятно, что сейчас предприятиям тяжело, они становятся неконкурентоспособными. Но нужно дать им надежду на перемены к лучшему», - говорит Александр Качура.

Как сообщает Politeka, ранее он выразил сомнение, что закон об олигархах скажется на электоральных предпочтениях украинцев.

Также Politeka сообщала, что Качура указал на несовершенство украинской налоговой системы.