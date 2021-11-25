Заместитель руководителя Центрального штаба Национального Корпуса Владислав Соболевский рассказал о возможном наступлении на Украину со стороны России.

Об этом он рассказал на ютуб-канале Национального Корпуса.

По словам эксперта, российские спикеры заявляют, что США милитаризуют Украину, а в то же время как бы никаких подразделений РФ на границах с Украиной нет. Как отметил эксперт, действительно же уже началась скрытая мобилизация резерва РФ, и, как отмечает Bloomberg, эти люди нужны, чтобы держать территории оккупированными после возможного нападения Россией на Украину.

«Это очень важный звоночек. Скрытая мобилизация резерва – это достаточно дорого, потому что с рабочих мест срываются обычные люди и это уже сигнал, показывающий истинные мотивы Путина», - сказал Соболевский.

Как отметил эксперт, Украина уже восьмой год наблюдает постоянные скопления и рассредоточение войск РФ у границ. По словам эксперта, если Россия нападет, то они для этого используют какой-то повод – элемент гибридной войны, который, по мнению Соболевского, удивит нас.

«Ну, на самом деле, мы готовы, но надо понимать, какую плату мы заплатим, но мы не готовы к контрудару, не готовы отбросить эти войска обратно в Россию и после победной обороны вернуть себе Донбасс и Крым», - подчеркнул Соболевский.

Как сообщала Politeka, Максим Жорин рассказал, что лично готов присоединиться к помощи Польши в ситуации с мигрантами.

Также Politeka публиковала слова Владислава Соболевского о «Байрактаре»: Наконец-то применение сверхточного оружия есть в наших руках.