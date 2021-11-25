Как сообщает Центр информации УПЦ об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди.

"Мученики являются для нас примером величайшей любви к Богу», - подчеркнул Митрополит Онуфрий.

По словам Блаженнейшего, есть святые мученики в буквальном смысле и есть бескровные мученики.

"Тот человек, который борется с собой, своими грехами, заставляет себя жить по Закону Божьему, хотя это и трудно, становится бескровным мучеником. Если человек заставляет себя делать то, что Бог говорит ему, и отказывается делать то, что ему диктует тело, грех, дьявол, то он постоянно мучает сам себя и становится бескровным мучеником», - пояснил Предстоятель.

Он отметил, как важно жить, соблюдая законы и волю Бога.

"Хотя иногда нам кажется, что так жить не продуктивно, но воля Божья - это жизнь, как отмечается в Священном Писании. Тот, кто живет вне воли Божьей, находится на пути смерти. А кто живет по воле Божьей, хоть и трудно, но идет путем жизни", - напомнил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель подчеркнул, что необходимо принуждать себя к молитве и смирению.

"Бывает, что человек на старость прозревает и хочет молиться, но у него уже глаза слепые, уши глухие, сил нет стоять, и все ему трудно делать. Поэтому нужно совершать духовные подвиги, пока ты здоров и силен, тогда наш подвиг воспринимается как богоугодное жертва», - сказал Митрополит Онуфрий.