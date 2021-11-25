Об этом пишет сайт mk.news.

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Сотрудники Госгеокадастра раздали земли, которые принадлежат территориальным общинам в Николаевской области и никто на них не может повлиять.

Такое заявление сделал депутат Николаевского областного совета Александр Мосин в эфире программы «Битва за місто».

При этом, несмотря на озвученные депутатом факты, он не сказал, что намерен обратиться в правоохранительные органы, хотя и имеет на это право. Отметим, что очень часто пресс-служба прокуратуры Николаевской области дает информацию о возвращении участков или судебных процессах по делам, связанных с незаконной передачей земельных участков. Однако, никаких действий в отношении сотрудников и руководства Госгеокадастра в Николаевской области. Вот к примеру, в мае, прокуратурой было установлено, что сотрудники ГУ Госгеокадастра незаконно передали николаевскому фермеру дополнительный участок без проведения земельных торгов. Гражданин до передачи земли уже использовал свое право на получение участка для ведения фермерского хозяйства. А чуть позже Хозяйственный суд удовлетворил иск Баштанской окружной прокуратуры об отмене приказа ГУ Госгеокадастра в Николаевской области, признании недействительным договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 6,3 га стоимостью более 340 тыс грн. В октябре, Хозяйственный суд Николаевской области досрочно расторг договор аренды и обязал вернуть земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 74,9 га, расположенный за пределами населенного пункта в пределах территории Мигиевского сельского совета. А в ноябре, Арбузинским районным судом открыто производство по двум искам Первомайской окружной прокуратуры Николаевской области об устранении препятствий в пользовании и распоряжении двумя земельными участками госсобственности общей площадью почти 4 га.

Более того, как писали MK.NEWS, будучи на должности директора ландшафтного парка Тилигульский Александр Каражей вычеркнул часть рекреационных земель парка из государственной собственности и вывел в частную. Об этом стало известно только в 2021 году, благодаря народному депутату Украины Игорю Негулевскому. Тогда им же был подан запрос в Государственное бюро расследований с требованием провести проверку по озвученным им фактам. Во время масштабного форума по рынку земли, MK.NEWS поинтересовались у заместителя начальника управления - начальника отдела землеустройства и охраны земель управления землеустройства и охраны земель Главного управления Госгеокадастра в Николаевской области Игоря Шапрана, существует ли какой-то механизм, чтобы вернуть земли Тилигульского парка в государственную собственность. Однако Игорь Шапран очень удивился заданному вопросу.

-Подавайте запрос о таких фактах, - ответил он.

Тогда ему сообщили, что народный депутат Украины Игорь Негулевский обратился ещё в марте в ГБР, но ответа нет до сих пор. Более того, также MK.NEWS поинтересовались у главы государственной экологической инспекции Украины Андрея Малеваного о результатах проверки после запроса николаевского нардепа, но он также никакого ответа не дал.

-Не могу сейчас ответить. Но, раз нардеп подавал запрос, то конечно, всё будет, - ответил глава государственной экологической инспекции.

С момента наших публичных вопросов прошло почти полгода, никакой реакции от вышестоящего руководства Госгеокадастра и местного на выведение государственных земель в собственную - нет.