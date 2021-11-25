Представители Национального Корпуса собрались 24 ноября у стен Апелляционного суда Львовской области и во время судебного заседания требовали оставить для лидера движения антивакцинаторов и активиста Остапа Стахива меру пресечения в виде 2 месяцев заключения.

Об этом они рассказали на своем официальном сайте.

В публикации рассказывается, что вчера активисты Нацкорпуса Львовщины собрались под стенами суда во время заседания по делу Остапа Стахива. «Стахив хотел изменить меру пресечения», - подчеркнуто на сайте. Тем не менее, говорят представители Нацкорпуса, они выступили с требованием оставить решение Галицкого суда.

В частности, они акцентируют внимание на том, что Стахив занимается распространением дезинформации, которая вредит Украине, и вместе со своими пророссийскими приспешниками дестабилизирует ситуацию внутри государства. Кроме этого, говорится в публикации, всей этой деятельностью руководит Россия. Как сообщается на сайте, представители СБУ обыскали квартиру Стахива 16 ноября и вручили ему подозрение. «Поэтому львовский провокатор и псевдоактивист, как и его прокремлевские друзья, должны быть справедливо наказаны», - подчеркивают представители Нацкорпуса.

Как сообщается на сайте, Апелляционный суд решил не менять меру пресечения для Стахива, принятую ранее Галицким райсудом. «Нацкорпус Львовщины такое решение считает вполне уместным», - отмечается в публикации.

Кроме того, рассказывают представители Нацкорпуса, во время судебных заседаний поддержать подозреваемого приехали и другие пророссийские активисты. В пример они приводят херсонского сепаратиста Кирилла Стремоусова и некоторого «Витязя», который открыто отрицал украинскую государственность. Это, говорится на сайте, было еще одной причиной того, что Нацкорпусу приходилось контролировать ситуацию под судом. «Персонажи с такими взглядами и российским финансированием не должны проводить свою деятельность во Львове и Украине вообще!», - заявлено в публикации.

Как сообщала Politeka, Нацкорпус будет заниматься подготовкой украинцев в Киеве и Харькове.

Также Politeka писала о том, что участники конференции Нацкорпуса обсуждали пути решения проблемы с мигрантами на границах.