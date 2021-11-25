Нынешняя власть ставит над страной какой-то невероятный, дьявольский эксперимент – Украина стоит на пороге общенациональной катастрофы.

Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович в эфире программы «Ток-шоу №1 с Василием Головановым» на телеканале «Украина 24».

«Эти «слуги» продали народ, продали страну и отказалась от всех своих предвыборных обещаний, поверив которым люди отдавали за них свои голоса. И это привело к тому, что Украина стоит на пороге общенациональной катастрофы по целому ряду направлений», – подчеркнул политик.

Первое, на что он обратил внимание, так это на меморандум, подписанный с Международным валютным фондом.

«Подписанный меморандум – это документ об окончательном закабалении Украины, украинцев просто взяли и «сдали в ломбард». Проще говоря, МВФ будет назначать руководство в прокуратуре, наблюдательных советах, банках…», – заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За життя».

Второй важный момент, на который обратил внимание политик, – это поднятие тарифов, охарактеризовав решение власти как «проявление отношения рабовладельцев к рабам».

«В МВФ говорят: «В Германии тарифы выше…». Но у них и зарплата измеряется тысячами евро, а у нас сотнями!» – напомнил Вадим Рабинович.

Но и это не все, констатировал народный депутат, и напомнил недавнее заявление европейского комиссара о том, что между властью Украины и ЕС достигнута договоренность о выделении Украине 1,2 млрд долл.

«В замен этого мы – Украина – откроем свою границу и заселим в страну мигрантами из Сирии и Афганистана. Это что вообще такое?!» – возмутился Вадим Рабинович.

В связи с этим политик сообщил, что на очередном заседании Согласительного совета глав фракций он будет обращаться ко всем руководителям фракций с призывом требовать от власти выступить с докладом и рассказать, «что она там придумала, за что продала страну, а также требовать поставить под контроль Верховной Рады все, о чем и с кем власть договаривается».

«Следующая сессионная неделя должна начаться именно с этого! Людям жить не за что, а они еще иммигрантов сюда завозят, строят лагеря для беженцев и пособия раздают такие, что любой украинский инженер обзавидуется. Я хочу напомнить коллегам: нас избрал народ, и мы должны защищать интересы народа, несмотря на монобольшинство!» – подчеркнул Рабинович.

Нардеп не понимает, как такое может быть, что в парламентско-президентской республике народные депутаты не знают, какой меморандум власть подписала с МВФ, на каких основаниях и каких мигрантов будут пускать в страну.

«Почему власть дезинформирует общество по каждому вопросу? Министр говорит: завтра – война, а начальник штаба это отрицает. Потом глава разведки говорит: «Будет!..», и тут же президент говорит: «Не будет!..»… Как такое может быть, что министр говорит одно, а начальник генштаба – другое. Кто-то из них точно должен уйти в отставку!» – уверен Вадим Рабинович.

Политик считает: все происходящее сегодня в Украине – «это просто «дьявольский эксперимент» по уничтожению Украины и ее народа».

«Проблемы начались тогда, когда мы все решили, что самолётом может управлять любой желающий… У нас на каждом высоком посту сидит кум, который раньше людей хорошо стриг, классно феном волосы укладывал, ну или стриг собаку. Но ведь так нельзя! Страну уничтожают некомпетентные люди, и мы должны молчать? Нет, не должны! Мы должны действовать – настало время объединяться и спасать страну!» – резюмировал Вадим Рабинович.