Политический аналитик Руслан Бизяев рассказал о нынешнем Вагнергейте и поразмыслил над тем, может ли все это закончиться новой революцией в государстве.

Об этом он рассказал в программе Алексея Толкачева «Толковый разговор».

«Мы прекрасно понимаем, что такое Bellingcat: это мишень. Без мишени Bellingcat был бы самым обычным средством массовой информации с легким налетом желтизны», - подчеркивает аналитик.

События же на прошлой неделе он называет холостым выстрелом и предупреждением властям: «ребята, если не поменяется определенная концепция и действия, то то, что мы опубликовали, покажется вам просто невинной детской сказкой». Следовательно, говорит Бизяев, появилась и ответная реакция. В частности, эксперт предлагает обратить внимание на синхронность в этом вопросе тех каналов, которые считали себя «оппозицией юго-востока» или ассоциировали себя с Порошенко. «Добавьте сюда канал Украина, и мы поймем, что проблема гораздо глубже, чем Вагнергейт или возможность Майдана», – подчеркивает он.

В то же время Бизяев указывает на то, что согласно социологии Вагнергейт и Майдан – разные вещи.

Как сообщала Politeka, Бизяев объяснил, о чем предупреждают расследование Bellingcat украинскую власть.

Также Politeka писала о том, что Яли заявил, что момент опубликования расследования Bellingcat был выбран совершенно не случайно.

https://youtu.be/l3tZm8VPFAM