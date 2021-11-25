Политический аналитик Руслан Бизяев рассказал о нынешнем Вагнергейте и поразмыслил над тем, может ли все это закончиться новой революцией в государстве.
Об этом он рассказал в программе Алексея Толкачева «Толковый разговор».
«Мы прекрасно понимаем, что такое Bellingcat: это мишень. Без мишени Bellingcat был бы самым обычным средством массовой информации с легким налетом желтизны», - подчеркивает аналитик.
События же на прошлой неделе он называет холостым выстрелом и предупреждением властям: «ребята, если не поменяется определенная концепция и действия, то то, что мы опубликовали, покажется вам просто невинной детской сказкой». Следовательно, говорит Бизяев, появилась и ответная реакция. В частности, эксперт предлагает обратить внимание на синхронность в этом вопросе тех каналов, которые считали себя «оппозицией юго-востока» или ассоциировали себя с Порошенко. «Добавьте сюда канал Украина, и мы поймем, что проблема гораздо глубже, чем Вагнергейт или возможность Майдана», – подчеркивает он.
В то же время Бизяев указывает на то, что согласно социологии Вагнергейт и Майдан – разные вещи.
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Как сообщала Politeka, Бизяев объяснил, о чем предупреждают расследование Bellingcat украинскую власть.
Также Politeka писала о том, что Яли заявил, что момент опубликования расследования Bellingcat был выбран совершенно не случайно.