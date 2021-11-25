Политический аналитик Руслан Бизяев считает, что расследование Bellingcat возникло неслучайно, это результат взаимодействия с британскими спецслужбами.

Об этом он рассказал в программе Алексея Толкачева «Толковый разговор».

«Была акция протеста, но почему она появилась? Это больше мне напоминает выпуск пара, такой управляемый кризис. И для офиса президента самое главное – чтобы кризис носил управляемый характер, чтобы он не скатился в хаос неуправляемого кризиса. Потому что там уже начинаются варианты. Задача тех, кто опубликовал это расследование именно осенью – показать, что «мы прождали определенное время, мы предупреждали, но не получили. Сейчас мы делаем легкий выстрел в воздух, а дальше думайте, Владимир Александрович и сотрудники президента, что будет дальше». А дальше может быть гораздо более объемная и более неприятная информация, которая действительно может обвалить рейтинг президента», - считает Бизяев.

Ведь все эти танцы с бубнами, по его словам, идут вокруг двух вопросов. Первый – это рейтинг президента и действующей власти. Второе – это возможность перераспределения ресурсов Украины, как внутриполитических, так и внешнеполитических.

«Правильный приоритет – такая задача подобного рода расследования. Многим аналитикам показалось, что это «черная метка» Зеленскому. Частично – да, но только частично. Если мы возьмем не одну публикацию Bellingcat, а историю вопроса с начала года, то практически во всех ведущих мировых СМИ, которые отражают мнение коллективного Запада, такие материалы появлялись. Это говорит о том, что есть определенная тенденция. Тенденция заключается в том, что сейчас Владимира Александровича не рассматривают следующим президентом Украины», - заключает он.

Это очень весомый фактор для наших внутренних элит, для того чтобы перераспределить зоны политического влияния.

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