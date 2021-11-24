Представители Национального Корпуса рассказали, что проведут ряд обучений гражданской обороны в Харькове и Киеве 27 ноября, чтобы население было готово к возможной российской агрессии.

Об этом сообщили представители местных ячеек Национального Корпуса в своих Telegram-каналах.

Как рассказывает руководитель Харьковской ячейки Нацкорпуса Константин Немичев в своем Telegram, сейчас западные спецслужбы сообщают о «высокой вероятности» попыток дестабилизации ситуации в Украине со стороны РФ уже этой зимой. Он подчеркивает, что речь идет о применении военных методов.

Кроме того, напоминает Немичев, сегодня российское руководство использует Беларусь и руками Лукашенко организует провокации на границе с Европой. «Мы еще весной начали готовиться к худшему из сценариев и создали Штаб обороны Харьковщины. Сегодня снова актуально начать подготовку гражданского населения к обороне. Мы возобновляем серию подготовок», - сообщает он в публикации.

Киевская ячейка Нацкорпуса сделала в своем Telegram анонс двух обучение, которые начнутся в 11:00 27 ноября в двух разных местах – в центре активного отдыха «Азовец» и по адресу ул. Кубанской Украины, 33. Его представители рассказывают, что участники обучения будут иметь возможность заняться тактикой, тактической медициной, осмотром оружия и т.д. Как сказано в публикации, на мероприятие нужно зарегистрироваться, перейдя по ссылке.

В тот же день, 27 ноября, но уже в 14:00 состоится обучение Харьковской ячейки Национального Корпуса по адресу ул. Шевченко 233Б. В программе, говорится в публикации, будет обращение с оружием, основы оказания первой медицинской помощи, а также занятия по тактике. Кроме этого, добавляют представители Харьковской ячейки Нацкорпуса, украинцы, которые пройдут курс их военной подготовки, смогут тренироваться по практической стрельбе на полигоне. Как сказано в Telegram, участники обучения должны зарегистрироваться по регистрационной форме.

Как сообщала Politeka, представители Нацкорпуса Волыни сообщили, что провели 21 ноября военное обучение.

Также Politeka писала о том, что участники конференции Нацкорпуса обсуждали пути решения проблемы с мигрантами на границах.