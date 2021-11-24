Арт-менеджер, шеф-редактор новостного ресурса «Марбекс» Михаил Кирейто рассказал о том, как стал арт-менеджером.

Об этом он рассказал в программе Петра Охотина Tiger news.

«Я еще с детства любил очень рисовать, но потом понял, что на уровне младших классов это все, что я могу. Потом я интересовался коллекционированием наклеек, как, пожалуй, и все ребята: Турбо, Юмас и другие. Потом в школьные годы я стал интересоваться коллекционированием вина. Но в этом минус, потому что вина раз – и нет, только бутылка осталась. А вот искусство – это уже совсем другой уровень, это удовольствие. Когда ты однажды подсаживаешься на арт, ты от него не можешь отойти. Оно тебя манит, оно тебя держит, и ты просто кайфуешь. Все люди, которые имели хотя бы подаренную картину или начинали интересоваться коллекционированием, и к старости по этой теме крутятся», - говорит он.

Коллекционирование – это не только удовольствие, но и большая инвестиционная составляющая. Что касается редакторской деятельности, Михаил Кирейто объяснил, что занимается ею исключительно из интереса к теме искусства.

«Все эти порталы – это моя альтруистская работа ради того, чтобы поддерживать информационное поле в искусстве. У нас вообще почти нет медиа об искусстве. В 2012 году журнал Форбс выпустил посвящение искусству, и тогда на обложке был изображен Анатолий Криволап. Была статья о том, что это самый дорогой украинский художник. Это меня очень заинтересовало, и я поискал в Киеве другие издания об арте», - говорит Кирейто.

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