Политический и экономический эксперт Ярослав Белов рассказал, каким образом миграционный кризис на границе Польши и Беларуси выгоден России и как должна действовать Украина в этой ситуации.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Главное» на канале «MY.UA» с Екатериной Павловой.

«Я думаю, что миграционный кризис – это проверка реакции стран НАТО. Россия таким образом пытается расшатать ситуацию внутри Европейского Союза. Тем более, что у Польши уже есть некоторое недовольство действиями ЕС. Но многие страны Европейского Союза не удовлетворяют действия Польши в части контроля над судебной системой, использования угля и так далее. Поэтому там уже есть места, где есть уже потенциальный конфликт. А Россия использует миграционный кризис для расшатывания ситуации в ЕС, потому что других инструментов влияния у него нет», - сообщил Белов.

Эксперт считает, что в данной ситуации Украина должна однозначно усилить контроль на границе с Белорусью. У нас есть соглашение о реадмиссии с Беларусью, подтвердил он, достаточный механизм для возвращения потенциальных нелегальных мигрантов, пересекающих украинскую границу. Но нам нужно усиливать работу спецслужб, уверен он, работать с населением, в дипломатических представительствах и за границей. Нам нужно мониторить ситуацию, кто собирает этих мигрантов, подчеркнул он, и собираются ли их переправлять на территорию Украины.

«Пока речь идет только о Польше и Европейском Союзе. Но мы не можем сегодня предусмотреть действия политического руководства стран, которые не вкладываются в логику или юридические механизмы. Все может быть, но по крайней мере мы защищены соглашением о реадмиссии между Беларусью и Украиной. Все же мы должны усилить контроль на границе, хотя вряд ли это может быть какой-нибудь столь массовой историей в Украине. Я думаю, что первоочередная цель миграционного кризиса – это страны ЕС, а Украина это уже как возможный альтернативный путь. Потому что мы можем здесь нелегальных мигрантов поймать и вернуть, поскольку у нас есть механизм их возвращения», - резюмировал Белов.

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