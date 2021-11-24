Экстрасенс Розалия Романова рассказала подробнее о цифре четыре, в частности, за какие умения она отвечает и какое влияние на людей может оказывать.

Об этом она рассказала в своем новом блоге на YouTube.

Как говорит Романова, цвет четверки – желтый, она его излучает и соотносится с чакрой манипура. «Эта чакра находится у нас в солнечном сплетении и это такая чакра силы, место сборки. Цифра четыре находится внизу квадрата Пифагора и это самое надежное место», – объясняет она.

По словам экстрасенса, четверка управляет человеком, если все цифры в дате его рождения складываются именно в четыре. Она подчеркивает, что это число символизирует порядок и стабильность, умение управлять собой и здоровьем. В частности, женщины с этой цифрой, говорит Романова, хорошо готовят, шьют, танцуют и поют - их этому может даже никто не учить, такие умения приходят к ним сами. То есть, объясняет экстрасенс, речь идет об умении делать что-нибудь руками и своим телом.

В то же время она акцентирует внимание на важности правил в жизни для людей с цифрой четыре: им нужен закон сверху и они хорошо живут, следуя ему. Кроме этого, рассказывает Романова, такие люди – хорошие члены команды и хорошо играют вместе с другими. «С четверкой человек может работать в коллективе. Но есть и отрицательное у этой цифры, люди могут быть уж слишком консервативны, их трудно сдвинуть с места и нельзя навязать ничего не по правилам», - объясняет экстрасенс.

Как сообщала Politeka, Росс заявил, что если у человека находится в гороскопе показателя Юпитер, то он счастливец фортуны.

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