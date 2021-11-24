Вице-президент Ассоциации зоозащитных организаций в Украине Марина Суркова рассказала о догхантерах, которые намеренно травят животных и теперь они несут за это уголовную ответственность.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «MY.UA» с Екатериной Павловой.

«Догхантеры – это такие болезненные извращенцы, которые просто получают удовольствие от страдания живого существа и наблюдают за этим. И когда они разбрасывают яд, отравляются не только беспризорные животные, которые имеют такие же ощущения, как и домашние животные, а домашние животные тоже травятся и отравляются даже и дети. Когда они контактируют с отравленной собакой из-за слюны, если собака лизнула ребенка. Я знаю такие случаи, когда дети из-за этого попадали в больницу. Поэтому, когда вы видите, что у собаки поведение немного отличается от обычного, нужно ее сразу вести в ветеринарную больницу», - подчеркнула Суркова.

Зоозащитница сказала, что нужно хорошо смотреть за своей собакой, чтобы она ничего не подбирала на улице с земли, когда вы ее выгуливаете. Потому что яд может быть разбросан в любом месте, подчеркнула она, под домом, на выгульной площадке, и его можно не заметить. Если вы столкнулись, что отравленное бездомное животное, лучше его доставить в ветеринарную клинику, сообщила она, но если животное уже умерло, то на место нужно вызвать полицию и следственную оперативную группу.

«Надо писать заявление по факту жестокого обращения с животными, и это уже будет уголовная ответственность для человека, который отравил. Вы можете помочь обнаружить свидетелей события, посмотреть есть ли камеры рядом, которые могли бы зафиксировать это отравление. Бывали такие случаи в некоторых городах, когда нарушителя выявляли именно по видеозаписи. И так устанавливали лицо, разбрасывавшее яд. Есть история, когда к уголовной ответственности привлекли догхантера, который в парке травил животных. Прохожий, который выгуливал собаку, заметил, как тот разбрасывает яд и помешал ему, а затем его привлекли к уголовной ответственности», - резюмировала Суркова.

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