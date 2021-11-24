В рамках спецоперации «Полесье», которая началась вчера вечером, МВД наращивает силы для охраны и защиты украинского рубежа.

«Наш «железный кулак» МВД уже на полную защищает границу: задействована Пограничная служба, Нацпол, Нацгвардия, а также к нам присоединились силы ВСУ, которые помогут в случае обострения ситуации», - написал в своем Фейсбук Евгений Енин.

Он отметил, что организована работа координационных штабов. Объединили Центральный и областной уровень. А на районном создали координационные группы управления ради эффективного управления спецоперацией и быстрым обменом информации.

Также первый заместитель министра отметил, что уже прибывает усиление границы в 8 500 военнослужащих о которых ранее упоминал Денис Монастырский и начались тактические отработки.

Любая численность и количество дополнительных подразделений, которые усиливают наши Украино-белорусские границы, под грифом секретно.