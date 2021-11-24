Украинская легкоатлетка Ольга Саладуха рассказала, почему она пошла в «Разумную политику» Разумкова и перед какими вызовами сейчас стоит Верховная Рада.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«С Разумковым мы познакомились, когда я пришла в парламент, два года мы уже работаем, и я вижу его хорошую работу. Разумков признан одним из лучших спикеров парламента за всю историю Украины, и его очень уважают. Наше межфракционное объединение создалось, потому что люди, которые за два года остались со своими взглядами и позициями, с которыми шли в Верховную Раду, должны там и остаться. Чтобы это оставалось не на уровне обещаний», - рассказала Саладуха.

Саладуха сказала, что мы сейчас видим поднятие тарифов, войну, ковид – именно столько проблем у нас, с которыми сталкиваются наши граждане. Поэтому наше объединение создано для того, чтобы мы обменивались мыслями, сообщила она, там много опытных людей, и это все направлено для того, чтобы развивать Украину. Первые вопросы, которые нам надо поднимать сейчас в Верховной раде, – это тарифы, пенсии, заработные платы, подчеркнула она, чтобы люди почувствовали это все на практике, а не с телевизоров.

«Мы понимаем, чего хотят люди и что им нужно. Поэтому сейчас наша партия хочет направить свои усилия на то, чтобы люди поняли, что есть депутаты, которые слышат людей. И хотелось бы вернуть доверие людей к парламенту. Потому что парламент всегда был площадкой для дискуссий и обсуждения. Нам сейчас главное не допустить веерных отключений, проголосовать бюджет, который у нас более-менее сбалансированный. У нас очень много бюджетных денег сейчас идет и на инфраструктуру, и на спортивную реконструкцию», - резюмировала Саладуха.

Как сообщала Politeka, нардеп Артем Дмитрук отметил, что Разумков входит в топ-5 политиков Украины.

Также Politeka сообщала, что нардеп рассказал, какой была “Слуга народа” первые полгода.