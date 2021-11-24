Политолог Александра Решмедилова рассмотрела возможность массовых протестов против власти в современной Украине, а также обстоятельства и последствия таких протестов.

Свой комментарий она дала в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«Процессы в политике идут независимо от того, стоят люди на улице в мороз, или нет. А сейчас у нас и в самом деле последние относительно тёплые дни, дальше будет хуже. Кроме того, нужно учитывать пандемию коронавируса. Если люди выйдут на улицы с одним набором проблем, то домой вернутся уже с другим. Это, кстати, видно на примере тех же мигрантов на польской границе, которые тоже в холод собрались толпой. Поэтому сейчас, на мой взгляд, нельзя использовать Майдан для решения каких-то политических проблем», - говорит политолог.

Но при этом она не исключает полностью уличный протест как средство политической борьбы.

Как сообщает Politeka, ранее она прокомментировала положение дел в «Слуге народа» после отставки Александра Корниенко с поста лидера партии.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Решмедиловой, отставка Дмитрия Разумкова с поста спикера не может решить проблемы исполнительной власти.