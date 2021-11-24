Переселенцы из Чернобыльской зоны отчуждения заявляют о невыносимых условиях жизни и расстройствах здоровья после того, как они поселились возле шламохранилищ Николаевского глиноземного завода. Об этом говорится в статье ЖИТЕЛИ СЕЛ ВОЗЛЕ ХРАНИЛИЩ НГЗ: «ЕСЛИ НЕ БУДЕМ БОРОТЬСЯ, ШЛАМ МОЖЕТ УБИТЬ НАС ВСЕХ» опубликованной tsn.ua.

Пишет КП в Украине.

«Я родом из-под Житомира, из Чернобыльской зоны. Мы с моим покойным мужем решили, что лучше уехать на его родину, в Николаевскую область, подальше от радиации. Поселились на берегу Южного Буга, думали, на природе будет лучше. А оказалось – из огня да в полымя. Рыбы в реке уже нет, вода постоянно буро-коричневого цвета. В 2020-м у меня начались проблемы со щитовидкой, она растет как на дрожжах. Эндокринолог говорит – скорее всего, из-за этой красной пыли», – говорит Валентина Самофал.

Издание отмечает, что впервые о проблемах, которые создают отходы производства Николаевского глиноземного, пресса написала еще в 2011 году, когда красная пыль накрыла район черноморского Бугского Лимана. Но власть никак не реагировала на эти публикации.

Тем временем в районе шламохранилищ стал фиксироваться рост онкологических заболеваний. Так, в Витовском районе Николаевской области в течение 2011-19 годов количество умерших от рака ротоглотки увеличилось более чем в три раза – и это при том, что во всей Николаевской области за последнее десятилетие эти цифры не изменились.

По информации журналистов, местные жители были вынуждены объединиться в организацию «Стоп шлам», которая подала в суд на НГЗ и в мае нынешнего года выиграла иск. Практически все ее члены – жители сел, расположенных вокруг шламохранилищ Николаевского глиноземного. Руководство НГЗ с вердиктом суда не согласилось и подало апелляцию.

Жительница поселка Радостный Сад Валентина Самофал объяснила, что вступить в «Стоп шлам» она решила потому что переживает за свое здоровье и здоровье своих детей. Недавно она сдала на анализ свои волосы, получила результаты, что вредные вещества в них значительно превышены.

Ближайшее заседание Апелляционного суда Николаевской области по делу «Стоп шлам» против НГЗ состоится 30 ноября. Адвокаты организации считают, что у них есть все шансы выиграть апелляцию.

Напомним, Николаевский глиноземный завод по решению суда должен выплатить членам организации "Стоп шлам" 9,2 млрд грн морального ущерба.

Верховный Суд подтвердил законность ареста недвижимого имущества Николаевского глиноземного завода на 9,2 млрд грн в рамках обеспечения иска ОО "Стоп шлам" и обязал предприятие выплатить самую большую в истории Украины сумму возмещения за ущерб, нанесенный экологии.

Исследование Института судебных экспертиз подтвердило избыточное содержание алюминия, хрома, свинца, бария, стронция и бора в образцах волос лиц, проживающих у шламохранилищ НГЗ.