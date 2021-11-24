Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви об этом написал епископ Виктор (Коцаба).

«Как мы можем увидеть из жизни мученика Виктора, было время, когда человек не мог исповедовать веру в Христа. Более того, за эту веру часто умирали. Жизнь человека – вот цена религиозной свободы в первые века истории Церкви. Разрешение верить в Иисуса Христа, а в то же время само появление принципа свободы вероисповедания возникло исключительно благодаря христианству», - отметил епископ Виктор.

Владыка напомнил, что возникновение «общечеловеческих» и «универсальных» прав – достояние христианской цивилизации и подвига мучеников, которые ради права исповедовать свою веру, отдавали жизнь.

Епископ Виктор привел пример, что в странах, где христиан большинство, фактически отсутствуют преследования представителей других религий.

«Мы не встретим сообщения о том, что» христианские радикалы " убили представителей такой религии или захватили их в плен и тому подобное. В тех же регионах, где христиан меньшинство, такие сообщения об убийствах, нападениях, гонения встречаются довольно часто», - написал архиерей.

Владыка Виктор обратил внимание, что когда сегодня «цивилизованный мир» пытается отказаться от христианских ценностей, он должен помнить, что вместе с ними теряет свободу, основные права человека, теряет право быть и называться «цивилизованным».