Анархист Михаил Чаплыга рассказал, почему президента Украины нужно лишить власти и превратить страну в парламентско-президентскую республику.

Об этом он сказал в эфире программы “Культ Личности” с Русланом Бизяевым.

“Президента по Конституции нужно лишить всех формальных рычагов власти. Тогда единственное, на что он сможет опереться, на легитимность, на поддержку людей. Но это самая максимальная власть. Если я пользуюсь реальной поддержкой людей, настоящей, ежедневно мне надо об этом заботиться”, - сказал Михаил Чаплыга.

Он отметил, что при этом вся формальная власть будет в распоряжении парламента.

“Власть в имени, в авторитете, в уважении. И вот это я хочу прописать. И это будет лучшим предохранителем. Чтобы каждый день проснувшись, я узнавал: я еще легитимен, или нет? Если я не легитимен, значит я должен уйти. Иначе я рискую жизнью. А если я легитимен, значит я должен взвешивать свою силу, идти в парламент и торговаться от имени народа”, - добавил Чаплыга.

По его словам, президент, которого избирает народ, и должен быть лоббистом от имени народа.

“Он пришел, и если президент что-то говорит — это говорит народ. У народа тоже должен быть лоббист. И сила этого лоббиста не в писаных правилах. Потому что иначе, зачем мне тогда тот народ, у меня все в Конституции написано… Для того, чтобы президент был легитимен и опирался ежечасно на народ, его нужно лишить этого всего. И передать это парламенту. Должна быть парламентско-президентская республика. И тогда будет баланс”, - подчеркнул анархист.

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